Quanto guadagna Luca Laurenti? Le indiscrezioni lo rivelano

Dopo aver maturato diverse esperienze in molti villaggi turistici d’Italia, nel 1991 Luca Laurenti ha iniziato la sua ascesa nel piccolo schermo con Paolo Bonolis. La prima esperienza in assoluto è stata quella dello spettacolo “Urka!”. In questo modo, ormai trent’anni fa, è nato il duo comico tra i più longevi e amati nel mondo della tv italiana.

Insieme, Luca e Paolo hanno condotto trasmissioni che hanno avuto un grande seguito, come ad esempio “Tira e Molla”, “Chi ha incastrato Peter Pan?” o ancora “Ciao Darwin”. Se il primo talento di Luca che è stato notato ed apprezzato dal pubblico è stato il canto, nel tempo il suo umorismo e la sua risata contagiosa hanno avuto la meglio. Attraverso il suo fare comico, ha la capacità di mantenere milioni di italiani a fissare la TV.

Nel corso di questi anni Luca Laurenti ha intrattenuto tantissimi telespettatori italiani con Avanti Un Altro, in prima serata. Ovviamente, al suo fianco nella conduzione è immancabile Paolo Bonolis. Nonostante molte indiscrezioni si siano susseguite negli anni sul loro conto, i due hanno sempre ribadito e ripetuto che la base del loro successo sul palco è una profonda amicizia.

Un grande senso del rispetto, che supera grandemente quello che si vede nello studio televisivo. Nell’ultimo periodo sono state mandate in onda su Canale 5 diverse puntate di Ciao Darwin precedentemente registrate. La trasmissione ha sempre riscosso incredibili riscontri da parte del pubblico.

Luca Laurenti: le indiscrezioni

Quanto ai guadagni dello storico comico, secondo i rumors che continuano a circolare su Internet (che però non hanno ricevuto alcuna conferma da parte del diretto interessato), pare che ammontino a diverse migliaia di euro. Ad esempio, ricordiamo ancora che Paolo Bonolis, con la trasmissione quotidiana di Avanti un altro, guadagnava 40.000 euro a puntata. Questa somma è quasi il doppio quando si parla di trasmissioni di prima serata.