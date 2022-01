Quanto guadagna oggi Pippo Baudo? Il sorprendente importo della sua pensione

Pippo Baudo rappresenta da sempre un’icona per la tv italiana, e dopo essere apparso sul piccolo schermo per tanti anni come conduttore di tantissime trasmissioni televisive, oggi si gode la libertà presenziando di tanto in tanto in qualche programma tv. Il conduttore, pietra miliare della tv italiana ha condotto la presentazione del Festival di Sanremo a partire dalla prima edizione nel 1968 fino all’ultima nel 2008.

Pippo Baudo oggi può contare sul suo assegno pensionistico, e soprattutto sul patrimonio che ha saputo accumulare e costruire nei suoi anni di carriera. Molti potrebbero pensare che la sua pensione sia almeno a 4 cifre, ma come svelato da Orietta Berti, non è così.

Fonte: web

Infatti la cantate nel corso di un’intervista ha ammesso che come lei anche il conduttore guadagna una pensione pari a 900 euro al mese. Il problema, ha detto la cantante, è che molti contributi non sarebbero stati versati. “Quelli dal 1965 a metà anni Ottanta in particolare: in quel periodo, nessuno ti versava i contributi. Era prassi. E ora eccoci qui”. Come loro, naturalmente, tanti altri versano nella stessa situazione.

Ma se l’assegno pensionistico di Baudo non è stellare, non si può dire che il suo patrimonio sia esiguo tenendo conto del fatto che per ogni conduzione di Sanremo si è aggiudicato un cachet stimato attorno agli 800.000 euro e che dopo più di 60 anni di onorata carriera può contare su un patrimonio consistente. Questo perché, in un certo senso era la prassi del momento e nessuno li versava veramente. Per tale motivo molti artisti datati si ritrovano in questa situazione e sono “costretti” a lavorare ancora.

Non a caso, pochi giorni fa, è emerso che anche Ornella Vanoni non se la stia passando affatto bene. Praticamente ritiene di aver perso tutto, di essere stata, come dice lei, “fregata” da chi lavorava con lei. Ma non nasconde, comunque, di aver sperperato tutto per via della solitudine.