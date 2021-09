Dopo anni di assenza dal piccolo schermo, Scherzi a Parte è tornato in onda su Canale 5 domenica 12 settembre. Un’ottima partenza quella del programma che, con il mitico Enrico Papi alla conduzione, si è confermata programma campione di ascolti della domenica sera. Tra i tanti scherzi organizzato, non è passato di certo inosservato quello preparato per Orietta Berti.

Tra le tante novità di questa nuova edizione di Scherzi a Parte ci saranno degli scherzi che verranno mandati in onda in diretta. La prima vittima di questo nuovo format dello show è stato la regina della canzone italiana, Orietta Berti. Il momento dello scherzo organizzato per la donna ha fatto fare a tutti il pieno di risate.

Orietta Berti vittima di Scherzi a Parte, lo scherzo sull’auto tecnologica

Convinta di essere ospite ad una puntata del programma Fuori dal coro, gli autori di Scherzi a Parte hanno fatto salire la cantante su un’auto del tutto particolare. Infatti, come abbiamo potuto vedere, l’auto su cui viaggiava l’amata Orietta Berti si è trasformata in una vera e propria trappola.

Ben presto l’artista si rende conto che c’è qualcosa che non va. L’assistente vocale dell’auto non risponde ai suoi comandi vocali e presto tutti i malfunzionamenti della vettura costringono la Berti e il suo manager a chiamare i soccorsi. Ma il divertimento deve ancora arrivare.

Quando infatti sembra che tutti i problemi mostrati dall’auto siano risolti, ecco che ne cominciano a comparire degli altri. Una volta fermo al distributore, l’auto su cui sta viaggiando Orietta Berti non riesce più a ripartire. Alla fine, dopo molte peripezie, arriva il momento tanto atteso.

Su una facciata compare la scritta tipica del programma:

Sei su Scherzi a Parte.

In questa bizzarra situazione, Orietta Berti entra in studio e, incredula, ha dubbi anche riguardo il conduttore, Enrico Papi. Lo scherzo ha divertito moltissimo il popolo del web che ha commentato ironicamente sui social i momenti di tensione trascorsi da Orietta Berti.

