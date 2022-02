Una gioia indescrivibile per Quentin Tarantino e sua moglie Daniella Pick. Il regista, che a marzo prossimo compirà 59 anni, sta infatti per diventare papà per la seconda volta. A svelarlo è stato l’agente di sua moglie, in una recente intervista rilasciata alla rivista People. Si tratterà dunque del secondo figlio della coppia, che già a febbraio del 2020 aveva accolto in casa il piccolo Leo.

Tarantino non è certo tipo da raccontare la sua vita privata pubblicamente sui social. Tuttavia, essendo uno dei registi più amati e apprezzati d’America e del mondo, è inevitabile che il mondo del gossip lo pressi e ne tiri fuori tutte le novità degne di nota della sua vita.

In questo caso, non c’è stato bisogno di indagare molto. Perché l’agente di sua moglie, la cantante israeliana Daniella Pick, ha raccontato alla rivista People il lieto evento.

Quentin e Daniella si stanno preparando ad accogliere in casa un altro bebè. Ancora non sono noti dettagli alla prossima nascita e i fan muoiono dalla voglia di sapere se si tratterà di un maschietto o di una femminuccia.

Quentin Tarantino e Danielle Pick

Se Quentin Tarantino non ha davvero bisogno di molte presentazioni, il discorso è diverso per sua moglie Daniella.

Lei è una cantante molto apprezzata in Israele ed è figlia d’arte. Infatti, suo padre Tzvika Pick è una vera e propria star della musica nel suo paese.

Lei ha 38 anni e ha conosciuto il suo attuale marito nel 2016, in occasione della presentazione del film Bastardi Senza Gloria che il regista ha tenuto proprio in Israele.

L’anno successivo, nel 2017, si sono fidanzati ufficialmente e un anno dopo ancora, nel 2018, si sono sposati. Nel 2020 è arrivata la gioia più grande della loro vita, il loro primo figlio.

Il bambino è nato a febbraio di due anni fa e si chiama Leo. Subito dopo la sua nascita i media di tutto il mondo avevano sollevato il sospetto che il nome scelto per il bambino era stato quello, per onorare Leonardo Di Caprio. Il regista e l’attore premio oscar avevano collaborato in diverse pellicole e, in effetti, hanno da sempre un ottimo rapporto.

Dubbio presto smorzato dallo stesso Quentin, però. Che nel corso di un’intervista rilasciata al Jimmy Kimmel Show, aveva spiegato a tutti che il nome scelto era in onore del nonno di Daniella.