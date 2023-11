Rachele Risaliti e Rebecca De Pasquale vittime del maltempo: “Signore aiutaci”

Le scorse ore sono state molto difficili per gli italiani che sono stati costretti a fare i conti con il maltempo. In particolar modo in Toscana, dove i cittadini stanno avendo a che fare con moltissimi danni causati dalla pioggia torrenziale che si è abbattuta sulla regione nell scorse ore. Rachele Risaliti e Rebecca De Pasquale, due volti noti dello spettacolo, hanno deciso di condividere sui social alcune immagini dei danni causati dal maltempo.

In Toscana l’esondazione del fiume Bisenzio ha causato moltissimi disagi, oltre che cinque vittime. Il maltempo si è abbattuto su tutta l’Italia provocando una serie di danni con cui oggi i cittadini sono costretti a risolvere. Come già anticipato, il maltempo si è abbattuto principalmente sulla Toscana e due volti noti dello spettacolo hanno documentato sulle loro pagine social i danni causati da esso. Stiamo parlando di Rachele Risaliti e Rebecca De Pasquale.

L’ex concorrente del Grande Fratello Rebecca De Pasquale ha condiviso sulla sua pagina Instagram una serie di immagini che mostrano i danni causati dal maltempo. Agli scatti in questione, l’ex gieffina ha accompagnato la seguente didascalia:

Ecco la situazione attuale di Prato zona Casale… La forza di reagire non deve assolutamente mancare… Povera agente che ha perso tutto, ecco questa è la situazione. Signore aiutaci.

Sono stati molti coloro che hanno commentato le immagini che Rebecca De Pasquale ha condiviso sulla sua pagina social. Tra le tante parole scritte, non è di certo passato inosservato il commento di Sandra Milo che ha rivolto all’ex gieffina queste parole: