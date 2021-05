Raffaele Renda conferma: “Io e Martina Miliddi ci stiamo frequentando”

Raffaele Renda, ex allievo di Amici di Maria De Filippi, ha deciso di raccontare alle pagine di Coming Soon i rapporti oggi con l’ex ballerina di latino americano, Martina Miliddi. La ragazza ha fatto molto parlare di sé nella scuola, sia per il lato artistico che sentimentale.

Prima, la giovane era fidanzata con Aka7even, i due sono andati in crisi quando la donna ha iniziato a provare die sentimenti per Raffaele Renda, uscito dal programma prima della semifinale. Le voci dei fan erano ormai insistenti, tra i due l’amore è nato fuori? Ora a rispondere alla domanda è il cantante:

È una situazione un po’ strana. Se son rose fioriranno, non lo so. Sì, ci sentiamo, stiamo imparando a conoscerci fuori dalle telecamere.

Dopo aver ammesso la frequentazione con la ballerina di latino americano ha anche parlato di come ha affrontato di esseri trovato in mezzo alla rottura con il precedente fidanzato. I due avevano infatti un ottimo rapporto e non voleva certo litigare con il suo amico, ma i sentimenti per la ragazza hanno preso il sopravvento:

Ho cercato di gestire la situazione perché per me era davvero scomoda. Io avevo instaurato un bel rapporto di amicizia con Luca e con Martina. Ho deciso di restarne fuori e lasciarli chiarire da soli. Qualsiasi cosa avrei preferito viverla fuori.

Non volevo passare come quello che aveva diviso una coppia, come il ‘cattivo’ della situazione, anche perché queste cose non mi appartengono. Nella casa, Martina è stata una persona fondamentale per me. Posso dirti che oggi stiamo imparando a conoscerci.

Nel frattempo anche Aka7even si sarebbe ripreso, il ragazzo ha superato (almeno parzialmente) il dolore per la rottura con la giovane ballerina.