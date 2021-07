Molte celebrities hanno voluto dire addio a Raffaella Carrà nella camera ardente allestita a Roma per darle l’estremo saluto. In attesa del funerale che si svolgerà venerdì, con un saluto virtuale richiesto a tutti i suoi fan, la prima che si è presentata di fronte al suo feretro è stata la collega Maria De Filippi, visibilmente triste.

Nel primo giorno in cui la camera ardente della showgirl morta a 78 anni il 5 luglio 2021 la prima a farle visita è stata proprio la conduttrice di C’è posta per te, accompagnata dal compagno di vita e di lavoro della Carrà, Sergio Japino, che ha dato al mondo la notizia della sua scomparsa.

La moglie di Maurizio Costanzo è rimasta davanti alla bara di Raffaella Carrà per qualche minuto, raccolta in preghiera per poter salutare degnamente una collega e un’amica. Poi ha lasciato la Sala del Campidoglio dove per tutta la giornata hanno continuato ad arrivare volti noti dello spettacolo.

La Sala della Promoteca al Campidoglio è aperta fino alla mezzanotte di giovedì 8 luglio, dopo che il corteo funebre ha attraverso la città per ricevere il saluto di tutti. In attesa dei funerali di Raffaella Carrà di venerdì 9 luglio.

Tre giorni per dire addio a una grande donna, iniziando con un corteo che ha toccato i luoghi simbolo della sua carriera in televisione.

Raffaella Carrà, in camera ardente una commossa Maria De Filippi

Proprio dopo la morte della collega, la conduttrice di Amici e C’è posta per te ha rilasciato parole piene d’affetto nei suoi confronti:

Ha visto e ha cambiato tutto come solo lei sapeva e sa fare. Le ho scritto per il suo compleanno e mi ha risposto con un semplice “Grazie”. Anche in quella risposta c’è la dignità di chi vive eternamente. Non riesco a salutarti perché so che tanto ti vedo sempre.

Raffaella Carrà mancherà a tutti quanti!