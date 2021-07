Raffaella Carrà continua ancora a far parlare di sé. A distanza di settimane dalla sua morte si susseguono curiosità, indiscrezioni sulla sua lunga carriera nel mondo dello spettacolo. Oggi parliamo del rapporto che c’era tra lei e Antonella Clerici. Che rapporto era? Si vociferava infatti che tra le due non corresse molta simpatia.

Fonte: web

In particolare, pare che la Carrà ce l’avesse con la ex conduttrice de La Prova del Cuoco per essere approdata al sabato sera di Rai 1 con un programma simile a uno condotto da lei tempo prima. In realtà, però, si tratterebbe di illazioni, tutte smentite dal direttore di Novella 2000, Roberto Alessi.

Fonte: web

Raffaella Carrà – Antonella Clerici: per Alessi nessun rancore tra le due

“Raffaella mi ha sempre parlato bene di Antonella, non se l’era presa”– ha rivelato Alessi. Dal canto suo la Clerici ha subito espresso il suo cordoglio per la morte di Raffaella con un post sui social: “Sei stata per tutte noi un’icona da imitare, un punto di riferimento per chi ambiva a fare tv. Un mito irraggiungibile. Un talento ineguagliabile in tutto. Una Stella che brillerà in eterno”. Poi Alessi ha fatto un’altra confessione sulla Carrà, venuta a mancare lo scorso 5 luglio: “Lei sapeva volare alto”.

Antonella Clerici intanto sta ricaricando le batterie in vista del ritorno in tv in autunno. La conduttrice, infatti, tornerà nel mezzogiorno della prima rete nazionale con “E’ sempre mezzogiorno” che ha riscosso un discreto successo lo scorso anno. A partire da novembre poi la vedremo protagonista con la seconda edizione di The Voice Senior ogni venerdì sera.

Fonte: web

The Voice che quest’anno vedrà l’assenza di Al Bano fatto fuori a sorpresa per lasciare spazio ad Orietta Berti. “Non me l’aspettavo, ma va bene così. Ci sarà una buona ragione, ma non so quale sia. Avrei voluto ripetere l’esperienza, ma se la direzione ha deciso così io non posso dire nulla” – ha detto il cantante pugliese.