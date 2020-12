The Voice Senior, Al Bano a sua figlia Jasmine Carrisi: “Ti sto studiando, c’è molto altro”

Stiamo assistendo al grande successo del programma The Voice Senior. I giudici del talent, come ormai tutti sanno, sono: Loredana Bertè, Clementino, Gigi D’Alessio e la coppia speciale padre e figlia Carrisi: Jasmine e Al Bano. Fa la sua apparizione sul palco per l’audizione al buio Ruggero, un uomo di 68 anni di Mantova. Quest’ultimo ha trascorso tutta la sua vita ad applicare etichette sulle bottiglie.

Oggi, tenta la fortuna sul palco del talent show, cantando una canzone di Ultimo. Al termine dell’esibizione, che ha entusiasmato tutti i giudici, prende la parola Jasmine e dice: “Mi ha colpito il brano perché io ascolto Ultmo e non me lo aspettavo. Poi anche la tua timbrica e il tuo cuore”. Arrivano i complimenti di tutti i giudici, ma alla fine Ruggero sceglie i Carrisi. Si girano le poltrone e papà Al Bano, con ammirazione, guarda la figlia e dice: “Ti sto studiando. È la prima volta che facciamo qualcosa insieme e ti sto scoprendo. Pensavo fossi solo rap e trap e invece c’è molto altro”.

La ragazza, mentre si accarezza i capelli risponde: “Davvero?”. L’apprezzamento è stato, ovviamente, ben recepito dalla giovane ragazza che così come ha fatto il padre prima di lei, da poco sta muovendo i primi passi nel mondo della musica. Non è molto tempo che Jasmine ha pubblicato il suo primo singolo, Ego, riscuotendo un enorme successo.

Il genere musicale della neo cantante e del veterano papà Al Bano è molto diverso. Oggi la dichiarazione di stima riempie il cuore di Jasmine. I fan sognano un duetto insieme a Sanremo, e le probabilità che questo desiderio si avveri sono molto alte.

Per il momento, ci godiamo la presenza dei due amati personaggi in questa edizione di The Voice Senior, aspettando nuovi risvolti. Anche Loredana Lecciso, in un’ultima intervista, ha espresso tutta l’ammirazione per sua piccola Jasmine, che, oltre la musica, porta avanti con successo anche gli studi e presto si trasferirà a Milano.