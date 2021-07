Raffaella Carrà e Maria De Filippi, il ricordo della showgirl da parte della moglie di Maurizio Costanzo è davvero molto toccante. Anche lei, come tutti gli italiani, hanno difficoltà a dire addio alla grande conduttrice e cantante che nel corso degli anni è diventata una di famiglia. Un’icona immortale che sarà sempre presente nei nostri cuori.

Anche Maria De Filippi, come moltissimi altri colleghi, ha voluto rendere omaggio alla grande Raffaella Carrà, showgirl romagnola morta lunedì 5 luglio 2021, nel tardo pomeriggio, all’età di soli 78 anni. Le due presentatrici erano amiche ed erano molto in sintonia.

Ricorderete sicuramente che Maria De Filippi era stata protagonista di una delle puntate di “A raccontare comincia tu”, l’ultima trasmissione che il caschetto biondo ha condotto sulla televisione italiana. Mentre Raffaella Carrà era stata ospite ad Amici di Maria De Filippi.

Mi è arrivato un Whatsapp, ho aperto distrattamente così come si fa sempre, come fanno tutti. Stai facendo altro e parte il suono. Ho letto che Raffaella non c’era più. L’ho letto, riletto e ho pensato: “Non è vero”. Ho pensato la cosa giusta, perché una come lei non muore mai.