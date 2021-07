Raffaella Carrà, il funerale e l’estremo saluto alla showgirl si terrà nella giornata di venerdì 9 luglio 2021. Tutta Italia e non solo l’Italia si fermerà per dire addio alla showgirl che ha cambiato la televisione e che è stata una delle donne più importanti dei nostri tempi. Il saluto sarà anche virtuale: le parole di Sergio Japino sono toccanti.

Sergio Japino, dopo aver dato l’annuncio della morte della compagna di vita e di lavoro, ha anche lanciato un appello a tutti i fan della showgirl, per dare un ultimo saluto virtuale alla donna della sua vita. L’appuntamento è per venerdì 9 luglio 2021 alle ore 12 per dirle addio.

Faccio un appello: chiedo a tutti i suoi fan, in Italia, nel mondo, nelle chiese dei piccoli paesini come in quelle delle grandi città, di darsi appuntamento alle 12 di questo venerdì, per offrire tutti insieme l’ultimo saluto virtuale a Raffaella.

Saranno tre giorni di lutto per tutta l’Italia. Raffaella Carrà è morta lunedì 5 luglio. Mercoledì 7 luglio alle ore 16 partirà da via Nemea 21 il corteo funebre, che arriverà all’Auditorium Rai del Foro Italico, alla sede Rai di Via Teulada 66, al Teatro delle Vittorie, alla sede Rai di Viale Mazzini 14, al Campidoglio. Per ogni tappa il feretro si fermerà per un saluto all’artista.

Alle ore 18 di mercoledì 7 luglio sarà aperta la camera ardente, fino a mezzanotte, con ingresso alla Cordonata e accesso finale alla Sala Protomoteca. Giovedì 8 luglio la camera ardente sarà aperta dalle ore 08.00 alle 12.00 e poi dalle ore 18.00 a mezzanotte.

Raffaella Carrà, funerale venerdì 9 luglio a Roma

La funzione funebre si svolgerà venerdì 9 luglio alle 12 a Roma, presso la chiesa di Santa Maria in Ara Coeli. E tutti potranno partecipare a distanza, con un saluto virtuale.

In molti accoglieranno l’invito di Sergio Japino ad esserci anche solo con il cuore, per salutare una grande donna che già ci manca.