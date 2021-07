Raffaella Carrà e i nipoti hanno avuto un rapporto sempre molto speciale. Quando il fratello della showgirl è morto per un cancro al cervello, lei ha iniziato a prendersi cura di loro. E il loro rapporto è cresciuto negli anni, per una zia speciale che adesso manca loro come l’aria. Il loro ricordo è semplicemente commovente.

Raffaella Carrà è morta il 5 luglio del 2021 all’età di 78 anni. A parlare oggi sono Matteo e Federica Pelloni, i nipoti della showgirl, che a Il Resto del Carlino hanno lasciato uno speciale ricordo di quella zia che hanno amato e che li ha cresciuti dopo essere rimasti orfani del padre.

Per tutta l’Italia è stato un duro colpo. E lo è stato anche per i suoi affetti più cari. Colleghi, personalità del mondo dello spettacolo, gente comune, a cui la signora della tv ha regalato momenti indimenticabili. E poi c’è il ricordo di chi l’ha vissuta nell’intimità.

I giornalisti de Il Resto del Carlino hanno raggiunto i nipoti di Raffella Carrà, ancora sconvolti per quanto successo.

Ha preso il posto di mio padre quando è mancato, ci ha sempre dato il meglio dell’affetto e dell’educazione.

Tra le lacrime, i nipoti hanno lasciato parole ricche di dolore, nel ricordo della sorella di Renzo Pelloni, il loro papà morto prematuramente per un tumore al cervello. La showgirl ha cresciuto i due ragazzi come se fossero figli suoi.

Raffaella Carrà e i nipoti, un rapporto più che speciale

Spesso Raffaella Carrà ha raccontato del rapporto con Matteo e Federica, facendoli crescere senza mai farli mancare l’amore. Una grandissima donna, come dimostra la disperazione di chi l’ha conosciuta bene.

Raffaella Carrà non ha mai avuto figli, ma ha cresciuto i nipoti come se lo fossero. E ora loro sono chiusi nel dolore e mantengono il silenzio in rispetto alla privacy della zia, anche per quello che riguarda la malattia.