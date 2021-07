Oggi si parla di Raffaella Carrà per la sua eredità. A pochi giorni dalla sua morte e poco prima dell’estremo saluto alla grande showgirl italiana, tutti si chiedono a chi andrà il suo patrimonio. Tutti sono a conoscenza del fatto che non fosse sposata e non avesse mai avuto figli. Chi potrà beneficiare adesso che non c’è più della sua fortuna?

Di queste questioni non si conosce molto. Così come non si sanno le reali cause della morte della showgirl italiana. La famiglia ha deciso di mantenere il massimo riserbo, nel rispetto della privacy di una donna del mondo dello spettacolo che ha sempre difeso con forza la sua vita privata.

Raffaella Carrà non è mai diventata mamma. Si dice che a un certo punto della sua vita abbia avuto la forte voglia di maternità, ma purtroppo non sono arrivati bambini. I suoi genitori non sono più in vita. Quindi tutto il patrimonio della conduttrice, attrice e cantante potrebbe andare ai due nipoti.

Matteo e Federica sono i nipoti di Raffaella Carrà. La donna si è sempre presa cura di loro, soprattutto dopo che il fratello Renzo è morto nel 2001, quando aveva solo 56 anni, a causa di un tumore al cervello che non gli ha dato scampo. In un’intervista aveva parlato proprio di loro:

Ho due ragazzi quarantenni figli di mio fratello che ora non c’è più, mi danno un certo da fare: faccio da babbo invece che da mamma.

Raffaella Carrà, eredità ai due nipoti, figli del fratello Renzo?

Il Messaggero suggerisce che ai due ragazzi dovrebbe andare la parte più consistente dell’eredità della showgirl, sicuramente la quota della legittima destinata per legge ai parenti più stretti.

C’è chi pensa che però ci possa essere anche un testamento, che possa destinare parte del suo patrimonio al regista e coreografo Sergio Japino, che ha dato la notizia della sua morte.