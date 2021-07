Per i familiari di Raffaella Carrà l'Italia ha perso l'occasione di omaggiare per prima la sua più grande artista

Mentre in Italia si pensa ancora a come omaggiare Raffaella Carrà scomparsa lo scorso 5 Luglio a 78 anni, altrove c’è chi già agisce. In Spagna e a Madrid molto presto ci sarà una piazza Raffaella Carrà. La giunta comunale ha infatti approvato la proposta di dedicare una piazza della capitale spagnola alla regina della televisione, stando a quanto riporta il sito del quotidiano El Diario.

Lo spazio scelto per il tributo a Raffaella Carrà si trova a Malasaña, sulla strada per Chueca, all’incrocio delle vie Fuencarral e Augusto Figueroa. La piazza è anche chiamata Plaza del Olivo, proprio per indicare l’albero che si trova al suo centro. La notizia è stata poi anche riportata dai suoi familiari sui profili social ufficiali della cantante. “È ufficiale: fra i numeri civici 43 e 45 della calle Fuencarral di Madrid ci sarà una piazza col nome della grande Raffaella Carrà”– si legge nel comunicato.

Non è mancato però il momento polemica con la frecciatina mandata al nostro paese: “L’Italia perde ancora una volta l’occasione di omaggiare per prima la sua più grande artista”– hanno scritto i familiari. D’altronde il legame tra la Spagna e la Carrà era molto importante. La cantante era popolarissima nel paese iberico come aveva lavorato tanti anni.

Il premier Pedro Sanchez dopo la sua morte su Twitter l’aveva omaggiata scrivendo: “E’ stata una donna che ha ispirato diverse generazioni”. E tra qualche giorno avrà anche una piazza in suo onore.

In Italia invece ancora nulla anche se le proposte non mancano. Milly Carlucci ha chiesto alla Rai di intitolarle l’Auditorium del Foro Italico dove la Carrà ha condotto tanti spettacoli di successo, mentre Cristiano Malgioglio ha proposto di intitolarle gli studi Rai di via Teulada. Ad oggi però ancora nulla. E considerata la burocrazia immaginiamo ci voglia ancora tanto tempo.