A raccontare il perché non sia mai diventata mamma, ci aveva pensato proprio Raffaella Carrà, in diverse interviste rilasciate nel corso degli anni

La data di ieri, lunedì 5 luglio 2021, è una data che il popolo italiano farà davvero molta fatica a dimenticare. Si è spenta infatti una delle icone più importanti e longeve dello spettacolo e della televisione italiana, la grande Raffaella Carrà. Se tanti, anzi tutti, hanno potuto apprezzare le due doti artistiche, alcuni non sono a conoscenza di alcuni particolari della sua vita privata. Come ad esempio il fatto che non si è mai sposata e che non ha mai avuto figli.

Le luci dei riflettori hanno accolto una Raffaella molto giovane, che credeva così tanto nel suo sogno ed era così dedita al lavoro che, inizialmente, non aveva intenzione di essere una mamma part time. Questo è quanto dichiarò la Carrà tempo fa.

L’amore non è mai mancato nella sua vita. A parte alcune love story, come quella con il calciatore della Juventus Gino Stacchini o quella con Little Tony, l’artista ha amato fondamentalmente due sole persone. Si tratta di Gianni Boncompagni e di Sergio Japino.

Entrambe le storie sono state molto importanti per lei, tuttavia, scelse di viversele senza indirizzarle verso gli stereotipi. Ad esempio, non ha mai voluto sposarsi, ma come lei stessa ha definito più volte, non per questo non era vero amore.

Ma perché Raffaella Carrà non ha mai avuto figli?

Diverso, invece, il discorso legato ai figli. Raffaella Carrà non ne ha mai avuti. Quando era più giovane era una cosa che non le premeva molto, visto che voleva essere concentrata sul lavoro.

Poi, quando quel desiderio di diventare mamma ha preso il sopravvento su di lei, la show girl ha fatto un’amara scoperta. In un’intervista aveva raccontato:

Sono andata dal ginecologo per un controllo e lì ho fatto l’amara scoperta: ormai era troppo tardi. Il medico mi ha detto: Raffaella, ti devi rassegnare, il tuo fisico non ti permette più di affrontare una gravidanza. È stato come sbattere la faccia contro un muro. Come se la vita, all’improvviso, mi avesse costretta a fare un bagno di realtà

Avrebbe voluto adottarne qualcuno, ma le leggi non glielo permettevano, visto che non si era mai sposata. Una condizione che le ha causato, come da lei ammesso più volte, non pochi dispiaceri e rabbie.

Ciononostante, la Carrà non si è lasciata abbattere. Ha deciso di vivere la maternità in maniera diversa, adottando bambini a distanza da ogni parte del mondo, trovando conforto ed orgoglio alla stessa maniera.