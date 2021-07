Raffaella Carrà, perché indossava i guanti sul palco?

La notizia della scomparsa di Raffaella Carrà ha sconvolto l’intero Paese. La regina della televisione italiana è scomparsa all’età di 78 anni a causa di un brutto male. Con lei intere generazioni hanno ballato e cantato. Oggi molti sono coloro che hanno voluto rivolgerle l’ultimo saluto. Da sempre un’icona di stile, Raffaella Carrà ha sempre lanciato mode e tendenze.

Lo scorso lunedì una terribile notizia ha invaso l’Italia intera. La notizia della morte di Raffaella Carrà ha sconvolto tutti. Un’artista completa, la regina della tv ha dominato per cinquant’anni il panorama dello spettacolo italiano. A comunicare la triste notizia è stato il marito Sergio Japino con queste parole:

Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre.

Raffaella Carrà, le mode e le tendenze lanciate dalla regina della televisione italiana

Per cinquant’anni Raffaella Carrà ha dominato il panorama dello spettacolo italiano. Tutti hanno amato il suo stile unico nel suo genere. Il caschetto biondo, l’ombelico scoperto e i suoi straordinari abiti sono stati amati da intere generazioni.

Alcuni dei suoi look hanno fatto la storia della televisione. In particolar modo, sono rimasti impressi nella memoria dei suoi numerosissimi fan gli immancabili guanti che sempre indossava. Ad un certo punto della sua straordinaria carriera, Raffaella Carrà non più potuto fare a meno di indossare tale accessorio. Per lei i guanti erano diventati un segno distintivo, un marchio, un logo.

I guanti hanno sempre rappresentato un dettaglio molto importante nei look di Raffaella, come quelli sfoggiati quando ha ricoperto il ruolo di vocal coach al talent show The Voice. Qui la regina della televisione ha optato per look più dark fatti di stivali alti fino al ginocchio, giacche di pelle e degli immancabili guanti. Con il suo stile, unico nel suo genere, Raffaella Carrà ha sempre mostrato di essere sempre all’altezza e con i suoi abiti ha dimostrato di avere quell’eleganza che da sempre l’ha contraddistinta.