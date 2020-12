Raffaella Carrà spiazza tutti: “Spacco tutto”. Cosa sta accadendo alla conduttrice

Raffaella Carrà ha davvero raggiunto il limite e si sfoga in un’intervista. Come tutti, anche la conduttrice ha esaurito la pazienza: è tempo che il 2020 finisca. L’auspicio è di vivere un 2021 decisamente migliore rispetto a un anno in cui, voltandosi indietro, il mito dello spettacolo non riesce a trovare nulla di positivo.

Raffaella Carrà soffre a Roma

È più ansiosa ora di prima, ha dichiarato Raffaella Carrà. Le manca parecchio la libertà. I mesi iniziali del lockdown li ha vissuti a Porto Santo Stefano: passeggiava, aveva il giardino, vedeva il mare e faceva la spesa. È stata privilegiata. Adesso è a Roma e soffre di più. Giorni fa si è chiesta: quali sono le belle cose successe nel 2020? Nessuna, nulla.

Propositi per il 2021

Al Corriere della Sera la presentatrice ha perciò delineato, senza mezzi termini, i propositi per i primi istanti del 2021. Il 31 dicembre – ha affermato – bisogna spaccare tutto. Lo farà in privato nella sua terrazza, a costo di chiamare il muratore il giorno seguente.

Nel corso della medesima intervista, Raffaella Carrà ha ricordato Diego Armando Maradona, da poco scomparso all’età di 60 anni, con il quale si era creato un feeling speciale, ancor prima del ritorno del Pibe de Oro nel 1998 in Italia, in occasione del programma Carramba.

L’amicizia con Diego Maradona

Un tremendo dolore, non ama dedicare i video agli amici, ma aveva deciso di fare un’eccezione per i 60 anni del Diez. Gli hanno mandato il filmato e lui le ha confessato di essersi commosso nel vederlo. Erano davvero legati.

Raffaella Carrà: quando Maradona si candidò per Sanremo

Una sera del 2001 Maradona si recò a cena a casa di Raffaella Carrà, era con Minà. Si autocandidò per Sanremo. La Carrà gli spiegò che sarebbe stato un colpaccio. Tuttavia, non avrebbe guadagnato una lira e la stampa lo avrebbe massacrato. E lui le rispose che non era stata colpa sua. Se ne andò via tipo cane bastonato. Raffaella Carrà ha spiegato di aver pensato al benessere di Maradona: sarebbe stato meglio avere lui che Ceccherini, ha concluso.