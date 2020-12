Sapete quanto costa la moto “Io sono El Diego” appartenuta a Maradona? Il prezzo è esorbitante

Tra i beni lasciati in eredità da Diego Maradona c'è una moto il cui prezzo è faraonico

In spagnolo è “Yo soi El Diego”, in italiano “Io sono El Diego”. Si chiama così la motocicletta personalizzata con il nome di Diego Maradona, un regalo ricevuto nel momento di accettare la presidenza ad honorem del Dynamo Brest, club russo. La due ruote è una Harley Davidson Fat Bob 107, alla quale sono state eseguite delle modifiche per renderla degna del proprietario.

Diego Maradona: dettagli eccentrici

Ecco spiegato dunque lo stile vagamente istrionico ed eccentrico di certi dettagli. Quelli che risaltano immediatamente sono il cerchione richiamante il Pallone d’Oro che, nella ruota anteriore, spicca fino al serbatoio con i colori della nazionale Argentina e sulla sella la firma El Diego.

Quotazione destinata a crescere enormemente

Qual è il valore di questo singolare esemplare di moto? Ci aggiriamo in un fascia tra i 25 mila e i 33 mila euro circa, secondo la quotazione del mercato. Tuttavia, con la scomparsa di Diego Maradona rischia di diventare un cimelio assai bramato.

In realtà lo è già poiché figura nel patrimonio lasciato dall’ex campione di calcio in eredità assieme a titoli azionari, denaro liquido sul conto bancario, investimenti, introiti e diritti tuttora da riscuotere per accordi con lo Stato del Venezuela e i vertici istituzionali del Paese, effetti personali, gioielli e altri preziosi raccolti durante la carriera e soprattutto dopo.

La storia dietro

Dietro la Harley personalizzata c’è una storia, come raccontato dalla stampa argentina. Per omaggiare Diego Maradona la Dynamo Brest affidò al responsabile del progetto, Yuri Shif, il compito di immaginare come sarebbe stato il Diez se fosse stato una moto.

Diego Maradona: doni extra-lusso

La Fat Bob 107 è uno dei doni extra-lusso all’indimenticato numero 10 del Napoli. In aggiunta i russi gli diedero un anello del valore di circa 250 mila euro, una partecipazione azionaria che gli consentiva di riscuotere lo 0,5 per cento dei guadagni, una villa da sogno a Minsk e un camion Overcomer Hunta in grado di andare anche in acqua.