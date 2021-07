Raffaella Carrà ci ha lasciati due settimane fa dopo una lunga malattia che si è impegnata a tenere nascosta. Da quel giorno si susseguono omaggi in tutto il mondo per la diva della canzone italiana e non solo. In Spagna, dove la Carrà era popolarissima, le hanno intitolato una piazza di Madrid. In Italia il ricordo vive ancora commosso. Anche Bologna sua città natale ha annunciato di aver iniziato l’iter per intitolargli un luogo pubblico in sua memoria.

“Il Consiglio comunale di Bologna mette nero su bianco la richiesta di intitolare a Bologna, sua città natale, un luogo pubblico alla memoria di Raffaella Carrà” – si legge nell’ordine del giorno apparso in Consiglio comunale che è stato approvato ma non all’unanimità.

Mamma Rai in particolare sta omaggiando molto la figura di Raffaella Carrà e in questi giorni sta mandando in onda le repliche di Carramba che sorpresa.

Raffaella Carrà, in onda su Rai 1 le repliche di Carramba che sorpresa.

La rete ammiraglia ha fatto rivivere alcuni tra i momenti più belli dello show andato in onda per la prima volta nel 1995 che ha fatto registrare un successo straordinario dagli studi della Rai dell’Auditorium del Foro Italico. Lo show che mette lo spettatore al centro della narrazione televisiva e che ha fatto la storia della tv di fine secolo è stato riproposto nella sua formula originale dove Raffaella Carrà è stata capace di aggiungere delicatezza alle storie dei singoli realizzandone i desideri.

Numerosi artisti e colleghi hanno voluto omaggiarla con frasi e videomessaggi molto toccanti. Ci ha messo un po’ a farlo ma alla fine anche Adriano Celentano ha omaggiato e salutato Raffaella. Lo ha fatto postando sul suo profilo ufficiale Instagram un video di 10 minuti dei momenti più belli passati insieme da un punto di vista professionale.

Un ritorno al passato che ci ha fatto vivere Adriano molto apprezzato dai suoi fan e dai fan di Raffaella Carrà.