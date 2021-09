Raffaella Fico è una delle concorrenti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. La bella napoletana appena entrata in casa ha fatto subito parlare di sé per aver indossato un vestitino di pizzo azzurro che lasciava intravedere le sue curve.

Fonte: Mediaset

Poi nel corso della serata ha avuto un diverbio con la coinquilina Soleil Sorge. Tra le due non scorreva buon sangue già prima dell’ingresso in casa. Ma tutto è precipitato quando Soleil ha nominato Raffaella. La Fico ha reagito dicendo che si stava quasi ricredendo su di lei, ma si sbagliava. A quel punto l’ex concorrente di Uomini e Donne ha risposto con un perentorio “Ciao Str***a” che ha scatenato l’ira social.

Ma che non è stato un inizio facile per Raffaella lo si è capito anche quando dopo la puntata Francesca Cipriani ha invitato tutti i coinquilini a giocare a nascondino. Ebbene, stando a quanto scritto su Twitter da qualche attento telespettatore, Raffaella è stata lasciata fuori dai giochi. Pare che sia stata completamente dimenticata di essere cercata e così dopo circa 15 minuti è uscita allo scoperto dicendo che nessuno è andata a cercarla. Su Twitter l’ironia dei fan del programma non si è fatta attendere. Ma come l’avrà presa Raffaella?

Raffaella Fico, la critica di Alfonso Signorini

Intanto anche Alfonso Signorini pare non abbia gradito molto il modo in cui la napoletana ha iniziato il reality. “Già ieri sera ha perso un po’ la sua maschera, il suo aplomb, vedevo la sua faccia cadere a pezzi. Soleil Sorge è una provocatrice, è una che sa fare molto bene il suo lavoro, però è anche una ragazza che ha una storia molto drammatica, non sta vivendo un periodo privato semplice” – ha detto il conduttore a Casa Chi prima di svelare anche il suo nuovo amore.

“Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri, un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese” – ha detto.