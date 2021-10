Raffaella Fico è di nuovo al televoto, la mamma di Pia, infatti, è stata nominata ieri sera dagli altri concorrenti. Questa volta però, a fare il suo nome è stata anche Manila Nazzaro con il quale la donna aveva legato moltissimo.

L’ex fidanzata di Mario Balotelli, infatti, non ha perso un secondo e ha parlato immediatamente con Manila Nazzaro esprimendo i suoi sentimenti in questo momento:

Mi sono sentita tradita. Mi hai votato avendo altre persone da votare. Io ti reputavo amica, non prendermi per i fondelli. Smetti di inventare storie. Ti giuro su mia figlia che ci sono rimasta male. Tu mi avevi detto ‘non ti voterei mai nemmeno se me lo chiedessi’. Guarda un po’ mi hai votato e pensa che nemmeno te l’ho chiesto. Non te l’ho mai detto e non dire bugie. Testuali parole, mi avevi promesso che non mi avresti nominata. Non eri nemmeno alle strette, hai avuto screzi con altri tipo con Soleil e non l’hai votata?!

Inoltre, Raffaella Fico ha sottolineato che prima di entrare nella mistery le ha chiesto espressamente di non votarla. Manila Nazzaro non si ricorda bene il momento e ha negato ogni cosa. La donna ha replicato:

Cosa? Assolutamente no. Eravamo dentro la stanza, avevo già scelto la tua carta e avevo scartato le altre. Ti ho guardata e ho detto ‘Raffa ti ho votata’. Proprio perché ero in buona fede. Perché l’ho fatto? Ti ho vista nervosa oggi, come se non volessi più stare qui. Per te quindi avevo una motivazione, ero sicura che non fossi più sicura di restare. Io chi dovevo votare? Le ragazze le adoro, con Sole non sono in guerra e voglio bene anche a Miriana e Jo. Certo che per me sei un’amica e ti ho votata proprio per questo. Con te c’era una motivazione valida, pensavo ti avrebbe fatto piacere tornare dai tuoi affetti. Forse non ci siamo capite.