Raffaella Fico, la foto prima e dopo la chirurgia: com’è cambiata

Raffaella Fico è stata una delle concorrenti di questa edizione del Grande Fratello Vip. Reality che gli ha dato la fama grazie alla sua precedente partecipazione nel 2008. Di tempo ne è passato da allora e di vicissitudini ne sono successe nella vita di Raffaella. Durante la sua prima esperienza in tv era poco più che maggiorenne e muoveva i primi passi nel mondo dello spettacolo, oggi a 33 anni ha deciso di ritornare al noto reality di Canale 5.

Ha raggiunto innumerevoli successi professionali, è diventata spesso protagonista del gossip, basti pensare al fatto che è la ex di Mario Balotelli, da cui ha avuto la figlia Pia, e sui social è seguitissima. Ma complici alcuni ritocchini estetici, il suo aspetto è decisamente cambiato rispetto alla sua prima apparizione in tv. Un cambiamento netto che ad alcuni fan non è piaciuto, tanto da accusarla di aver esagerato con i ritocchini.

Fonte: web

Raffaella ha ammesso di essersi rifatta il seno quando aveva tra i 22 e i 23 anni perché avendolo piccolo, questa condizione la metteva spesso a disagio. Proprio per questo disagio che ha deciso di ricorrere alla chirurgia estetica. E lei stessa ha ammesso che dopo l’intervento è riuscita a trovare molto più lavoro. Lei ha sempre dichiarato di essersi rifatta soltanto il seno: “Sì, mi sono rifatta. L’unica cosa che ho rifatto è il seno”.

Ma soprattutto sui social sono in molti a credere che Raffaella si sia sottoposta a molti più ritocchini di quelli dichiarati.

“Ma chi è sto chirurgo/macellaio che le ha sformato la bocca così?”, “Per le scarpe hai buongusto. Per il chirurgo plastico no”, “Eri così bella, mah” – sono solo alcuni dei commenti che arrivano sotto le sue foto.

Certo paragonando le foto di ieri e di oggi la fisionomia del volto sembra cambiato. Le labbra sono più gonfie, il naso più affusolato. Solo merito del trucco?