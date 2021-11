Lo scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge pare ad essere destinato a continuare anche fuori dalla casa del Grande Fratello VIP. Le due non sono andate d’accordo sin dal primo istante, ma nessuno pensava che le due donne finissero in tribunale.

Il tutto è iniziato da una frase, sicuramente infelice, di Soleil Sorge nei confronti della ex compagna di Mario Balotelli. “Bye bitch!” avrebbe pronunciato l’influencer.

Nel momento in cui è rientrata nella casa Raffaella Fico ha messo in chiaro le cose con l’ex coinquilina:

Non posso più accettare le tue cattiverie. Ti prendi la responsabilità di quello che hai fatto. Hai detto parole orribili e lo sai. E mi chiedi anche quali? Tipo quel termine inglese conosciuto da tutti. Quella parola ha un significato e verrà valutato nelle sedi opportune. Determinate cose non vanno mai dette, perché siamo oltre al gioco in questo caso qui. Devi imparare a non fare del male agli altri.

Soleil Sorge che certo non le manda a dire ha subito ribattuto :”No aspetta e fammi capire, tu mi vorresti querelare per un saluto in slang? Allora credo che tu non conosca nemmeno la legge se pensi che questo sarà preso in considerazione. Si tratta di un termine scherzoso, non di una vera offesa. In quel caso ho usato il mio solito sarcasmo“

Nessuno però credeva che la Fico avesse davvero denunciato l’altra. Ora, la conferma arriva dal settimanale Nuovo a cui la gieffina ha rilasciato un’intervista: