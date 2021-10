Una delle più belle e amate dal pubblico italiano, fin dalle sue prime apparizioni sul piccolo schermo. Raffaella Fico, però, oltre al bell’aspetto, è anche molto di più. Da poco eliminata dal Grande Fratello Vip, è stat ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove si è lasciata andare nella commozione per il ricordo affranto di sua mamma Antonietta, scomparsa qualche tempo fa.

Si fa spesso fatica a comprendere che dietro ai bei volti e ai sorrisi dei personaggi noti dello spettacolo, spesso si cela anche del dolore e delle emozioni naturali per ogni essere umano.

Raffaella Fico, da poco eliminata dal Grande Fratello Vip, nei giorni scorsi è stata ospite nel salotto di Verissimo. Nella chiacchierata con Silvia Toffanin la show girl ha aperto il suo cuore ed ha parlato della sua famiglia, di sua foglia, del suo ex Mario Balotelli, dal suo attuale compagno e di sua mamma Antonietta, recentemente scomparsa.

La mancanza si sente. Il dolore è sempre vivo. Era molto credente, mia figlia Pia si chiama così per Padre Pio, mia madre me l’ha trasmesso. Mi manca, ero abituata a sentirla continuamente durante la mia giornata… ora mi accorgo che non posso più farlo. Sono fiera di lei, mi ha dato tanti valori. Mi ha insegnato a essere onesta con le persone, il perdono, è stata la mia maestra di vita

La gioia più grande di Raffaella è senza dubbio la piccola Pia, la bimba nata dalla relazione ormai terminata con Mario Balotelli. Su di lei, ha detto:

C’è stato un episodio molto brutto all’asilo in cui una bimba non le ha dato la mano dicendole che era nera, che puzzava. Lei è stata male per molto tempo, ora gli ho cambiato istituto e frequenta una scuola internazionale in cui è felice. E’ difficile spiegare ai bambini queste situazioni, perché sono ricordi che rimangono per tutta la vita.