Le due non hanno resistito e hanno mangiato di nascosto da Jo Squillo, promotrice dello sciopero per Chico Forti

Jo Squillo pare ci abbia preso gusto in questa edizione del Grande Fratello a voler fare dei gesti clamorosi per sensibilizzare l’opinione pubblica su alcune vicende spinose. La deejay si vuole servire dell’audience del programma per lanciare messaggi forti. Già ad inizio avventura si presentò in diretta in puntata con il famoso hijab arabo per sensibilizzare contro la discriminazione delle donne afgane.

Nella scorsa puntata ha voluto sensibilizzare sulla vicenda Chico Forti che da anni è in America ed è ora in attesa di essere estradato in Italia. Jo Squillo ha deciso di iniziare uno sciopero della fame.

“Scusami Alfonso. Visto che tu sei così celere nelle cose burocratiche. Ci sarebbe una cosa molto importante che a me sta molto a cuore. Vedi di risolvere anche la cosa di Chico Forti, che è ancora là e deve tornare. Ti prego, ci sono delle priorità su queste cose. Occupatene tu e vediamo di risolvere tutto. A questo punto ti dico che io da oggi faccio lo sciopero della fame. Questo perché è impossibile che non ci sia nessuno che riesce a dare delle risposte” – ha detto in diretta.

Raffaella Fico e Sophie Codegoni hanno fatto i loro complimenti alla coinquilina che gli ha chiesto se volessero seguirla in questa protesta.

Raffaella Fico e Sophie Codegoni mangiano di nascosto

Le due all’inizio si sono dette disposte a fare anche loro lo sciopero, ma a quanto pare le due non sono durate molto. Infatti sono state beccate a mangiare di nascosto per non farsi sgamare da Jo Squillo.

Gli autori pare gli abbiano vietato di procedere con lo sciopero. Ma ora c’è il problema che non sanno come dire alla coinquilina che hanno interrotto il digiuno. Sono in tanti a credere che Jo stia facendo queste iniziative soltanto per far parlare di sé ma che in realtà non c’è nulla di sensibile in tutto questo.