Raffaella Mennoia e le rivelazioni sul lutto che ha colpito Maria De Filippi: cosa è successo dopo la morte di Maurizio Costanzo

In questi giorni Raffaella Mennoia, autrice televisiva, ha rilasciato una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’. Qui l’amica di Maria De Filippi si è lasciata andare alla rivelazione di alcuni retroscena riguardo la conduttrice la morte di Maurizio Costanzo. Nel dettaglio, Raffaella Mennoia ha raccontato i giorni bui vissuti dalla conduttrice dopo il lutto che l’ha colpita.

Non ho ben capito cosa succedesse in quei giorni, nulla è stato deciso a priori, era semplicemente un assecondare gli eventi, tutto molto spontaneo. Non c’è stato alcun genere di ragionamento. Oltre a me c’erano tante persone del nostro gruppo, ci siamo stretti tutti intorno a lei. Ci siamo messi a servizio di quello che stava succedendo, non come persone che lavorano lì ma come persone che provano un affetto. Se vuoi bene a una persona le stai vicino.