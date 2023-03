Ezio Greggio, il messaggio per Maria De Filippi commuove tutti: le parole del conduttore non sono passate inosservate

Nel corso delle ultime ore il nome di Ezio Greggio è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. A distanza di un mese dalla morte di Maurizio Costanzo, lo storico conduttore di Striscia la Notizia ha deciso di scrivere una commovente lettera per Maria De Filippi. Inutile dire che le sue parole hanno commosso tutti: ecco perché.

Nell’ultimo numero in uscita di ‘Novella2000’ non sono passate inosservate le commoventi parole che Ezio Greggio ha scritto per Maria De Filippi a un mese dalla morte di Maurizio Costanzo. Il conduttore di Striscia la Notizia si è lasciato andare ad una dolce dedica lettera per la regina della televisione italiana.

La lettera che Ezio Greggio ha scritto per Maria De Filippi è iniziata con queste parole:

Roberto Alessi e il suo giornale ‘Novella 2000’ mi hanno chiesto di scriverti una lettera che interpreti il sentimento di tutti noi, tuoi colleghi ed amici in questo momento così triste e difficile della tua vita. Ho detto sì perché in questi giorni, da quel giorno, mi sei venuta in mente tante volte.

E, continuando, il conduttore e attore ha poi aggiunto:

Quando ti manca una persona come Maurizio, che non solo ha condiviso con te un lungo percorso, una storia importante, un pezzo della tua vita, ma ha rappresentato anche un grande punto di riferimento, è stato il tuo mentore, immagino il vuoto che di colpo si è creato nelle tue giornate. Perché ti lascia sgomento, sapere che una persona fondamentale che hai nel cuore e che stimi di colpo non c’è più. In un attimo il tuo mondo va sottosopra, anche se sai che potrebbe accadere, anche se un po’ te lo aspetti […] Di colpo ti senti più solo, ti manca quell’appoggio, quelle conversazioni giornaliere che ti davano una carica interiore ineguagliabile. Anche se non ci vediamo da tanto tempo, cara Maria, ho percepito da lontano questo tuo momento di scoramento.

Infine, Ezio Greggio si rivolge a Maria De Filippi con queste parole: