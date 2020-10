L’autrice di Uomini e Donne, Raffaella Mennoia, a distanza di tempo racconta un doloroso episodio della sua vita. La donna è stata operata alla tiroide qualche anno fa.

Raffaella Mennoia ha dovuto asportare del tutto la ghiandola. Una dolorosa operazione resa necessaria dalle condizioni di salute precarie. Da quell’esperienza, come potrete immaginare, la donna ha capito molto.

Nell’anniversario della sua operazione, la donna, ha voluto condividere uno scatto con il cerotto della cicatrice ben visibile. Uno scatto che ha commosso i fan che le hanno dato il sostegno necessario.

Esattamente due anni fa ho subito un’operazione che in parte ha cambiato molto della mia vita. Tutto quello che posso dirvi è di non concedere alle mille distrazioni della vita, di allontanarvi da voi. Spesso molti impegnano tempo per gli altri e poco per se stessi sacrificando tempo e possibilità, spesso è tardi per tutto, la vita non ti avvisa di quanto tempo hai a tua disposizione.

Nel post, Raffaella vuole dare un grande consiglio a tutti i suoi fan. Una piccola lezione di vita che dovremo tutti tenere ben in mente. Soprattutto nei momenti difficili, cavarsela da soli è importante.

Godetevi la vita, non rincorrete chi non vuole stare con voi o chi non ha mai tempo, non accontentatevi di amici inesistenti e non soffrite per loro se non capiscono quando avete bisogno, che non serve a niente e non lo meritano. Sbagliate se volete ma ricordatevi che il tempo è la vostra vita. Non sprecatela per chi non vi ama. #tiroide controllate la vostra vita e la vostra salute.