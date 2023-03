Raffaella Mennoia parla di Uomini e Donne: “Non penso che facciamo trash”

Senza alcuna ombra di dubbio, Uomini e Donne è uno dei programmi televisivi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Nel corso delle ultime ore, l’autrice del format, Raffaella Mennoia ha rilasciato qualche dichiarazione in merito al programma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Raffaella Mennoia è una celebre autrice televisiva e grande amica di Maria De Filippi. Da molti anni, la donna gestisce uno dei programmi televisivi più amati dal pubblico italiano, Uomini e Donne. In occasione di una lunga intervista rilasciata al “Corriere Della Sera”, il personaggio televisivo si è lasciato andare ad alcune confessioni in merito al programma condotto da Maria De Filippi.

Nel dettaglio, alla domanda se il programma fosse trash la donna ha dato questa risposta:

Non penso che facciamo trash e comunque non penso che trash sia una parola negativa. Penso che il trash sia negli occhi di chi guarda , di chi si approccia con la puzza sotto il naso. Perché il programma è un po’ una fotografia di cosa succedeva una volta nelle piazze, di persone che si incontravano e magari si innamoravano. Oggi questa piazza siamo noi. E a casa si immedesimano nelle storie che mandiamo in onda. Le persone ci ringraziano per la compagnia che diamo loro. Credono a quello che vedono, ed è un patto tra noi e loro.