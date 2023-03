Raffaella Mennoia, la richiesta ai fan dopo la morte di Costanzo

Raffaella Mennoia è autrice di Uomini e Donne ed una delle persone più vicine a Maria De Filippi. Nel corso degli anni tra le due è nato un bellissimo rapporto non solo professionale ma anche di amicizia tanto che ormai la Mennoia è considerata il braccio destro di Maria.

La 48enne era solita trascorrere anche le vacanze insieme alla famiglia Costanzo. Nel momento della morte di Maurizio, Raffaella è stata una delle persone più vicine a Maria e al figlio Gabriele. Anche durante il funerale è stata in prima fila accanto ai due.

Fonte: web

A poche ore dal funerale Raffaella ha rotto il silenzio ed ha scritto un post su Instagram facendo una richiesta ben precisa ai follower. “Ciao a tutti, vorrei ringraziare tutti per le parole di grande affetto di questi giorni. Non scriverò nulla rispetto ai molti pensieri che si sono rincorsi. È stato scritto tutto e di tutto da tutti, come doveva essere, ed è stato. Adesso viviamo. Grazie” – le sue parole lasciate ad Instagram.

Raffaella era molto legato anche a Maurizio ed è facile immaginare che la sua morte ha colpito molto anche lei. Anche la programmazione Mediaset ha subito dei cambiamenti dopo questo tragico lutto. Tutti i programmi prodotti dalla Fascino, la società di produzione di proprietà di Maria e Maurizio sono stati sospsesi. Quindi non stanno andando in onda in questi giorni.

Al momento non si sa quando torneranno in onda sia Amici che Uomini e Donne che C’è posta per te. Alcune puntate sono state registrate certamente prima della scomparsa di Maurizio. Le prossime ovviamente dipenderà da Maria quando se la sentirà di tornare alla vita professionale di sempre.

Non sarà facile ma Maria si è dimostrata donna forte capace di superare anche questo terribile dolore.