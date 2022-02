Il bacio tra Soleil Sorge e Delia Duran continua a far parlare anche fuori dalla casa del Grande Fratello VIP.

Il limone saffico è stato commentato anche da Raffaello Tonon, grande amico di Luca Onestini nonché ex fidanzato di Soleil Sorge.

L’ex gieffino ha condannato la situazione spiegando che non gli è andato molto giù quello che è stato mandato in onda:

Non è scandaloso quello che abbiamo visto e non è che non si deve vedere un bacio, ma è scandaloso strumentalizzare. Per altro non è un bacio amichevole, ma qualcosa che è molto vicino alla passione e il lato più fisico, ma non l’amore. Da anni stiamo facendo delle grandissime e giustissime battaglie contro l’omofobia e poi queste giocano, infatti ha ragione Davide Silvestri quando dice che questi tre sono d’accordo. Ormai direi che l’anno capito tutti.

Insomma il discorso di Raffaello Tonon è chiaro: quel bacio è stato una mancanza di rispetto e poi ha continuato:

Secondo Raffaello Tonon la mente di tutto sarebbe Soleil Sorge:

Quindi la vera cosa scandalosa è che ci sono tantissimi uomini e donne che vengono pestati perché magari sono per la mano in un centro cittadino per problemi di omofobia e poi abbiamo due che si baciano come se nulla fosse. Il fatto certo è che in questa cosa non ci sono vittime, ma sono tutti complici. Anzi, io dico che Soleil è la mente di tutto. In questo contesto, uno onesto non ne viene fuori. Animo sensibile Soleil? Quella è un serpente a sonagli. Questa ragazza non cade nelle trappole, ma fa cadere gli altri nelle sue pianificazioni.