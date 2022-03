La sua bellezza non è passata inosservata, ecco chi è la ragazza continuamente inquadrata in studio all'Isola dei Famosi.

L’Isola dei Famosi è ormai iniziata da una settimana. Le coppie stanno entrando nel vivo e ci sono anche le prime eliminazioni. Come da prassi anche quest’anno chi viene eliminato non lascia definitivamente il gioco, ma approda su Playa Imboscada dove hanno ancora la possibilità di ritornare in gioco, ma in solitaria.

Nella puntata di ieri gli ultimi ad essere eliminati sono stati Antonio Zequila e Floriana Secondi. Quest’ultima che appena ha capito che non sarebbe tornata già a casa è andata su tutte le furie. Solo la diplomazia di Ilary Blasi ha convinto la naufraga a restare sulla nuova isola dove potrà gareggiare finalmente in solitaria.

Ma per chi sta guardando le puntate non ha potuto non notare una ragazza che viene spesso inquadrata dalla regia e che si trova in studio. Si tratta di una ragazza bellissima, mora, occhi azzurri. Il regista Roberto Cenci ha dedicato alla giovane diversi primi piani durante queste prime puntate.

Fonte: web

Così la curiosità dei fan del programma non si è fatta attendere. Sono stati in molti a buttarsi sui social e a chiedere chi fosse quella ragazza continuamente inquadrata in studio. Ebbene mistero risolto.

Ragazza inquadrata in studio all’Isola dei Famosi: come si chiama

La ragazza in questione si chiama Cloe D’Arcangelo, è una modella e si trova in studio in qualità di amica della naufraga Estefania Bernal.

Originaria di Milano Cloè ha studiato presso la facoltà di Medicina e Chirurgia a Milano, ma l’ha lasciata al terzo anno per iscriversi alla facoltà di Psicologia dove si è poi laureata lo scorso anno.

Lavora come modella presso l’agenzia di moda di Paola Benegas dove ha conosciuto anche Estefania. Le due sono diventate molto amiche e infatti a fare il tifo per lei in studio c’è proprio Cloe che sta incantando con la sua bellezza.