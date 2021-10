Raimondo Todaro è uno dei nuovi professori di ballo di Amici di Maria De Filippi, il ragazzo è molto amato dal pubblico e anche dagli allievi. Nella puntata di Verissimo, con Silvia Toffanin, si è prestato a rispondere anche a diverse domande.

Ovviamente, scontata la domanda sulla sua ex moglie, Francesca Tocca nonché ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi. I due si son lasciati l’anno scorso, dal loro matrimonio è nata una bellissima bimba. Ma ora c’è un ritorno di fiamma? Risponde lui:

Bella domanda, vediamo domani cosa succede. Da che mondo è mondo decide sempre la donna, quindi lo stai chiedendo alla persona sbagliata.

Il ballerino ha raccontato come si trova in questo nuovo programma nonostante sia passato poco tempo si sente già a suo agio. Ovviamente non mancano le frecciatine anche alle sue colleghe:

Ad Amici mi trovo benissimo, mi hanno accolto bene dal primo giorno. Mi sento a casa, sono molto felice. Alessandra Celentano mi stuzzica un pochettino però nutro un profondo rispetto per lei e mi fa anche tanta simpatia.