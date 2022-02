Raimondo Todaro e Francesca Tocca a C’è posta per te sono intervenuti per fare una sorpresa a un telespettatore che si è rivolto a Maria De Filippi. La visita nello studio televisivo è stata anche l’occasione per parlare della crisi della coppia: lui ha detto che hanno attraversato dei momenti bui davvero molto lunghi. Ma quali sono i motivi di questi problemi tra i due?

I due ballerini protagonisti di Amici sono intervenuti per la storia di Giovanni e Luisa. Ed è stata l’occasione per parlare della crisi sentimentale che ha causato un allontanamento dei due, che poi si sono ritrovati e hanno fatto pace.

La loro storia d’amore è andata avanti nonostante un periodo davvero difficile, complice anche la stampa rosa che ha raccontato, ricamandoci un po’ su, la loro vicenda. Entrambi vogliono che Giovanni e Luisa possano imparare anche da tutto ciò.

Siete un esempio per tanti giovani innamorati, scegliere di avere un bimbo alla vostra età è una decisione coraggiosa. Oggi si tende ad aspettare il momento giusto, ma a forza di aspettare quel momento non arriva mai. Questa storia mi ricorda la mia. Anch’io ero giovane quando sono rimasta incinta di Jasmine. Io e Raimondo non avevamo una casa, ma oggi posso dire che nostra figlia è la cosa migliore fatta nella nostra vita.

Queste le parole della ballerina.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca a C’è posta per te, le parole del ballerino

Il ballerino di Amici, invece, aggiunge: