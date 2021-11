Raimondo Todaro è arrivato quest’anno ad Amici di Maria De Filippi ed è già uno dei professori più amati. Il ragazzo ha portato una disciplina molto amata e anche i suoi allievi sono i preferiti dal pubblico.

Mattia, in particolare, il ballerino latinista è assolutamente tra i favoriti di questa edizione, elegante e bravissimo il giovane ha conquistato il pubblico. Da quando è entrato nella scuola si è sempre comportato in modo impeccabile.

Il ragazzo, però, l’altro giorno ha fatto arrabbiare Raimondo Todaro che gli ha sospeso la maglia per esserci comportato in modo svogliato durante una lezione con Umberto. Il maestro non ha dato modo neanche di replicare e se ne è andato.

Il ballerino non si è esibito in puntata e non ha fatto lezione, ha però finalmente avuto un confronto con il suo insegnante che ha spiegato:

Era giusto che non lo facessi perché voi avete la possibilità di avere dei professionisti 24 ore su 24 che lavorano con voi, una possibilità che magari al di fuori della scuola non avete. A me aveva dato tanto fastidio il tuo atteggiamento perché in quel modo sembra che tu non apprezzi le opportunità.

Ora, il giovane ha avuto modo di rispondergli. E umanamente e umilmente ha spiegato:

Quando mi hai sospeso la maglia non ho avuto modo di dirti niente. Sono stato malissimo questa settimana. Il mio malessere è stato più per aver deluso te, che sei la persona che non vorrei mai deludere qui dentro. Penso sinceramente di non aver fatto nulla di male. Penso che sai quanto ci tengo alla maglia. Non ero lo stesso perché non c’ero con la testa.

Il maestro ha deciso di non punirlo oltre, ma gli darà di nuovo la maglia solo ad una condizione: il ballerino dovrà riuscire a fare almeno tre giri a sinistra.