Raimondo Todaro lascia Ballando con le Stelle: l’annuncio sui social

Più di 15 anni protagonista nello show di Milly Carlucci, ma come tutti i grandi amore anche quello tra Raimondo Todaro e Ballando con le Stelle finisce. A darne l’annuncio è stato il ballerino in persona, con un lungo post sui social

Raimondo Todaro, in questi 15 anni, ha ottenuto risultati straordinari. Nella sua carriera ci sono ben quattro primi posti: quello con Cristina Chiabotto, Fiona May, Giusy Versace e Elisa di Francisca. Sui social il ballerino scrive:

Il post si chiude facendo pensare che in pentola bolle già qualcos’altro e secondo indiscrezioni finirebbe proprio ad Amici di Maria De Filippi, dove lavora anche la sua ex moglie Francesca Tocca.

Ma, come spesso accade nelle famiglie, un figlio matura l’idea di voler sperimentare e ricercare nuovi stimoli. Ed è per questo che ho deciso di lasciare questo percorso e provare nuove sfide, consapevole e grato per gli strumenti che Ballando e Milly mi hanno dato. Ai miei colleghi faccio un grosso in bocca al lupo e lo spettacolo me lo godrò da casa tifando per ognuno di loro.