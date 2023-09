Il ballerino e professore della scuola di Amici di Maria De Filippi, Raimondo Todaro, parla delle due neoplasie maligne che ha dovuto affrontare, ma anche della presunta crisi con la compagna Francesca Tocca. L’occasione è una recente intervista nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Verissimo, durante la quale ha parlato con il cuore in mano.

Cominciamo con la presunta crisi con Francesca Tocca, che in estate si è diffusa su tutti i social e i giornali di cronaca rosa. Lui smentisce tutto e racconta cosa è accaduto.

Va tutto bene. Siamo birichini. Ci amiamo tanto, come in tutte le coppie ci sono alti e bassi. Quest’estate abbiamo avuto una discussione in un ristorante. Siccome Francesca è molto impulsiva, si è alzata per schiarirsi le idee e il giorno dopo hanno detto che abbiamo litigato. Però litigano tutte le coppie del mondo. Se sono geloso di lei? Lei non mi ha mai dato modo di esserlo. Se mi dà modo, sono gelosissimo, sono siciliano.

Raimondo Todaro parla anche del padre Alfio:

Avevo circa 13 anni quando lui si è ammalato. Ed è stato brutto, brutto, brutto, brutto. Per una decina di anni è come se non avessi più avuto papà. Stava malissimo, entrava e usciva dagli ospedali. Era arrivato a pesare meno di 50 chili. Era un’altra persona. Poi, per fortuna, questa malattia che l’ha tormentato tanto, si è calmata e ho ritrovato il mio papà. Oggi sfiora i 100 chili e io sono felice di vederlo con la pancia, perché so che sta bene.

Raimondo Todaro e le neoplasie maligne che ha dovuto affrontare

Il ballerino nel 2020 ha avuto dei problemi di salute:

È nato tutto da un’appendicite. Mi portano in sala operatoria. L’intervento è durato 4 ore, perché l’appendice aveva bucherellato un pezzo di intestino, quindi mi hanno dovuto tagliare un pezzo di intestino e ricucire. Da lì, ho fatto dei controlli di routine. Mi arriva una telefonata mentre stavo entrando in sala prove con Lorella (Cuccarini, ndr) e con la Maestra Celentano. Mi dicono: “Ci sono due tumori maligni, ti devi operare subito”.

Todaro si è operato nel periodo in cui era tra i professori di Amici, due operazioni a distanza di pochi mesi.