Raluca Rebedea, moglie di Walter Zenga attacca Andrea: “Mio marito usato come trampolino di lancio”

Continua a tenere banco la vicenda Walter Zenga e suo figlio Andrea dopo la visita nella casa dell’ex portiere accusato dal figlio di esser sempre stato un padre assente. Andrea ha nei giorni scorsi ipotizzato che il papà sia venuto in Italia solo per le telecamere. A rompere il silenzio ci ha pensato ora l’attuale moglie di Walter Zenga Raluca Rebedea che dalle colonne del settimanale Nuovo ha sparato a zero nei confronti di Andrea.

“Il nome di Walter mi sembra sia diventato un trampolino di lancio per ottenere notorietà da parte di Andrea” – esordisce Raluca Rebedea senza mezzi termini. Poi ha difeso Walter dalle accuse di essere un padre assente: “Lui non è il pessimo padre che hanno descritto. Coi nostri due bimbi è sempre stato presente, tenero e premuroso”.

E ancora, Raluca ha aggiunto che il marito ha sempre cercato di stare vicino ad Andrea e Nicolò Zenga, l’altro figlio dell’ex portiere, con il quale i rapporti sono ai minimi termini. “Ma trovava di fronte a sé un muro di silenzio”. Ancora, ha aggiunto che Nicolò Zenga sarebbe andato a trovarli sia in Serbia che in Romania, oltre ad aver partecipato al loro matrimonio, mentre Andrea del GfVip non si sarebbe mai fatto vivo: “Lui non è mai venuto. Ma l’invito è sempre stato aperto e lo è tuttora”.

Walter Zenga non ha preso nessun cachet per le ospitate

Insomma chi dice una versione chi un’altra. Di sicuro Walter Zenga ha chiesto a suo figlio Andrea di incontrarsi soltanto loro due una volta che il ragazzo ha terminato l’esperienza al Grande Fratello Vip. Un incontro per chiarire e magari tentare un riavvicinamento dopo anni difficili.

Intanto chi lo accusa di essere venuto in Italia solo per le telecamere e le ospitate, è stato smentito da un indiscrezione del giornalista Francesco Fredella. Dalle righe di un suo articolo apparso sul quotidiano Libero ha scritto che Zenga non ha incassato nemmeno un euro dalle ospitate che ha fatto in televisione nei giorni scorsi.