Raluca Rebedea ospite a Live: “Mio marito Walter è un ottimo padre”

Nuovo episodio della diatriba tra Walter Zenga e i figli che lo accusano di essere stato un padre assente. Se n’è parlato ieri sera nel corso della puntata di Live- Non è la D’Urso con in collegamento da Dubai la terza moglie dell’ex portiere Raluca Rebedea.

Fonte: Mediaset

La donna dopo alcune settimane di silenzio ha deciso di intervenire per dire la sua su questa vicenda. Dopo una prima parte dove c’era presente in collegamento anche Walter, l’uomo ragno ha poi salutato Barbara D’Urso e come da accordi si è allontanato.

Fonte: Mediaset

“Non volevo intervenire, è un periodo della vita di Walter in cui non c’ero, ma ho trovato ingiusto che l’opinione pubblica potesse pensare che è un pessimo papà. Mi sono permessa di intervenire e dire la mia visto che con i nostri piccoli è stato un papà super presente che vuole partecipare in tutto” – ha esordito Raluca Rebedea.

Raluca Rebedea difende il marito Walter Zenga

Raluca ha parlato delle offerte di Walter nei confronti dei figli che però non sono quasi mai state accettate da Nicolò e Andrea:

“Mi ricordo durante gli anni gli inviti che ci sono stati. Sono venuti qui negli Emirati Arabi, li ho portati un po’ in giro, non avevo esperienza da mamma, ma penso ci siamo divertiti. Era il 2007, erano piccolini, ma abbastanza grandi per poter viaggiare da soli. Quando ci siamo sposati in chiesa facendo anche il battesimo di Samira, nel 2010, li abbiamo invitati in Romania: Nicolò è venuto, Andrea ha rifiutato. Anche al battesimo di Walter Junior abbiamo rilanciato l’invito e non c’è stata risposta. Io non mi sarei intromessa perché devono risolvere le cose con il padre tra di loro, ma Walter non merita questo” – dice prendendo le difese del marito.

Fonte: Instagram

Durante la serata tra gli ospiti di Barbara D’Urso c’era anche Maria Macchiarella, la wedding planner alle nozze di Jacopo e Claire. Macchiarella ha rivelato: “Ho visto un Walter Zenga papà, e non c’erano delle telecamere, a parte quella del fotografo”. Insomma aumentano le persone che difendono Walter dalle accuse di essere stato un papà assente.