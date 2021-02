Barbara D’Urso risponde alle parole del noto cantante: “Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna a causa mia”

Durante un’intervista rilasciata al settimanale ‘Di Più Tv’, il noto cantante Memo Remigi ha parlato della sua relazione con la conduttrice Mediaset Barbara D’Urso. Come dichiarato nell’intervista, il cantante ha affermato di aver tradito sua moglie, Lucia Russo, con la conduttrice. Oggi arriva, però, la replica della D’Urso che risponde alle dichiarazioni del cantante.

Non ci sta Barbara D’Urso che risponde in maniera molto schietta alla confessione di Memo Remigi riguardo le parole rilasciate durante l’intervista al settimanale ‘Di Più Tv’. L’amore tra il noto cantante e la conduttrice è sbocciato nella seconda metà degli anni settanta, tanto che i due iniziarono una convivenza durata quattro anni.

Oggi, però, arriva la risposta della regina di Domenica Live riguardo la confessione dell’ex compagno. Queste sono state le sue parole:

Voglio fare una piccola precisazione. C’è una cosa che mi sta dando fastidio in questi giorni. C’è un signore anziano che peraltro ha appena subìto un lutto e gli sto vicino e lo abbraccio virtualmente. Invece di chiudersi nel suo dolore fa delle interviste. Ha parlato moltissimo di me, di una storia di amore vera, reale.

E continuando a dichiarare la sua verità Barbara D’Urso afferma:

Avevo 19 anni, quindi parliamo di più di 40 anni fa. La cosa che non mi piace è che lui ha parlato di aver tradito sua moglie con me. Devo precisare questo perché nella mia vita ho educato in un modo i miei figli.

Dunque Barbara D’Urso anche se non nomina direttamente il cantante, il riferimento all‘uomo è più che palese. Tuttavia, con queste ultime parole, rivela la sua verità, concludendo:

A proposito di figli, non ho mai avuto una relazione né di un minuto, né di un giorno, né di quattro anni come quella volta con un uomo che avesse una moglie che l’aspettava a casa. La moglie di questo signore a quel tempo era separata da anni, come tutti ben sanno, e aveva un altro fidanzato. Allora vivevo in un bilocale che pagavo con i miei soldini e lui è venuto a stare da me. […] Mai nella mia vita ho fatto in modo che un uomo tradisse una donna a causa mia.