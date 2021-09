Il monologo, piuttosto sconvolgente, di Barbara Palombelli è stato visto ormai da tutta Italia. La conduttrice di Forum è caduta in un brutto scivolone. Ora a commentare le sue parole sono stati Rametta e Pietro Tartaglione che, seppur portano avanti le stesse idee, hanno litigato.

A dar inizio alla questione è stato Pietro Tartaglione che, piuttosto che commentare le parole della conduttrice si è scagliato contro il programma:“È incredibile pensare di vivere in un paese in cui c’è ancora gente che guarda Forum”

Alessandra Rametta, la giovane imitatrice di Giulia De Lellis, ha ribattuto alla questione: “Cosa c’entra vedere Forum con questo? Sono cose gravi dette da una persona fuori contesto. E poi scusa, detto da te che vieni da Uomini e Donne?”

Il compagno di Rosa Perrotta non sembra averla presa troppo bene e ha commentato a sua volta le parole della ragazza:

L’ultima parola è stata di Alessandra che ha spiegato:

Non capisco perché continui a scrivere cose sconnesse tra di loro, come nel primo commento. Nessuno ti ha etichettato. È solo che tu stesso vieni da un programma e non ha senso giudicare chi guarda Forum e soprattutto ti stavo facendo notare che non c’entrasse molto con l’articolo. Pensi addirittura di poter misurare la mia intelligenza? No comment.