Apprensione per un’ex tronista di Uomini e donne, il programma televisivo condotto da Maria De Filippi. Ramona Amodeo è incinta, ma anche positiva alla Covid-19. Quali sono le sue condizioni di salute dopo aver scoperto di essere malata a causa del nuovo coronavirus? Come sta procedendo una gravidanza resa ancora più difficile dall’infezione?

Credit: Instagram – Ramona Amodeo

Qualche mese fa l’ex tronista di Uomini e donne aveva annunciato di essere di nuovo incinta. La famiglia si sarebbe allargata, aveva detto, sottolineando che presto sarebbero stati in cinque sotto lo stesso tetto.

Per chi non la ricorda, Ramona Amodeo aveva partecipato al dating show di Maria De Filippi come corteggiatrice di Gionatan Giannotti, che scelse Laura Addis. Diventata poi tronista, ebbe una storia d’amore di qualche tempo con Mario Felice, suo corteggiatore.

In seguito l’ex tronista ha conosciuto l’amore della sua vita. Dalla relazione con il marito, l’imprenditore napoletano Luca Licia, sono nate due bambine, Annachiara e Olimpia.

Oggi la coppia, che per un breve periodo di tempo si è anche separata, per poi tornare insieme, aspetta un altro bambino. Ma la futura mamma ha scoperto di essere positiva alla Covid-19.

Ramona Amodeo incinta e positiva al Covid, come sta l’ex tronista di Uomini e Donne?

La donna aveva tosse e dolore ai polmoni. Quindi ha deciso di sottoporsi a un tampone rapido che ha dato esito positivo. In un messaggio pubblicato su Instagram, ha sottolineato che al momento sua figlia Annachiara è negativa, mentre il resto della famiglia sta aspettando di poter fare il tampone molecolare.

Sto bene, una semplice influenza più pesante, ma bene. Sto assumendo tutte le cure che il mio medico mi ha dato. Non c’è da preoccuparsi.

Molte le polemiche scritte nei suoi confronti, sulla sua presunta avversione ai vaccini, subito smentita dalla diretta interessata che non accetta critiche di questo tipo.