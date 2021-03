Perché Raoul Bova è arrabbiato con il figlio? E perché l’attore romano, ex nuotatore vincitore anche a 15 anni del Campionato giovanile italiano nei 100 metri dorso, tira in ballo un bambino che sarebbe dovuto nascere? Sappiate che non è tutto come sembra, ma la reazione spropositata dell’attore svela che il rapporto tra Raoul Bova e il figlio Francesco è davvero molto delicato.

Raoul Bova ha spesso raccontato del rapporto con i suoi figli, che lo avrebbero salvato. Ma durante l’ultimo episodio de Le Iene ha reagito in maniera decisamente colorita quando suo figlio Francesco, nato nel 2001 dal matrimonio con Chiara Giordano, ex moglie, gli ha svelato una notizia per cui non era preparato.

Raoul Bova, prima di essere uno degli attori più amati in Italia, in particolare dal pubblico femminile, sin dai tempi del suo esordio in Scommettiamo che…, in tv, come aiutante, è un padre molto attento. E alla notizia data dal figlio Francesco reagisce in maniera spropositata.

Come possiamo notare nel video pubblicato dal programma televisivo Le Iene su Instagram, Raoul Bova se la prende con il figlio Francesco avuto da Chiara Giordano, insieme ad Alessandro Leon nato invece nel 2000. Dall’unione con la collega Rocio Munoz Morales ha avuto due figlie, Luna e Alma.

Recentemente i rapporti con Francesco si sono fatti tranquilli, fino a quando non sono arrivati quelli de Le Iene, che hanno giocato un brutto scherzo all’attore, facendogli credere che forse il figlio l’aveva combinata grossa.

Raoul Bova arrabbiato con il figlio Francesco nello scherzo de Le Iene

Nella puntata del 23 marzo, l’attore ha pensato di essere diventato nonno, dopo che il figlio Francesco gli ha confessato di aver avuto un figlio da una donna più grande. Raoul Bova tiene anche in braccio il presunto nipote.

Raoul Bova pensava di conoscere la fidanzatina di Francesco, il figlio appena maggiorenne, invece si è ritrovato nonno di un bimbo di un mese e come nuora la pornostar.

Questo il commento del programma: la reazione di Raoul è unica!