Raoul Bova, la sconcertante confessione: “Ho toccato il fondo”

L'attore racconta come ha vissuto la perdita dei genitori e come ha elaborato il dolore

In un’intervista rilasciata al “Corriere della Sera”, Raoul Bova ha dichiarato di aver trascorso due anni davvero difficili. La morte del padre avvenuta nel 2018 e la scomparsa della madre lo scorso novembre lo hanno condotto in un periodo di difficoltà a cui si è aggiunto anche un dolore fisico dovuto ad un infortunio.

L’attore si racconta spiegando i motivi della sua sofferenza. Queste sono le sue parole:

Ho dovuto trovare il coraggio per andare avanti. La debolezza psicologica aveva coinciso con quella fisica: negli stessi giorni in cui moriva mia mamma mi ero fratturato due ossa della gamba. Sentivo sprofondare le mie certezze. Ma la pandemia mi ha fatto capire che non ero solo. Mi ha spinto alla rinascita

Prendendo anche come esempio Manuel Bortuzzo, Raoul Bova è riuscito a rialzarsi. E proprio a Manuel dedica queste parole:

Ho messo a confronto il mio dolore con il suo: ci siamo dati energia. Grazie a lui ho ripreso ad allenarmi

Nel corso dell’intervista l’attore ha anche rilasciato una breve dichiarazione contro chi lo ha criticato per l’eccessiva perdita di peso. Eccone il motivo:

Ci sono momenti in cui si è più forti e altri più deboli e le critiche feriscono. Ero aumentato di peso per un ruolo. Ora sono tornato come prima ma per me ha sempre contato il lavoro e su questo sono stato sempre molto autocritico, limitandomi anche un po’.

Dunque i motivi della perdita di peso sembrerebbero essere legati esclusivamente a questioni di lavoro. Infatti, dal 13 gennaio su canale 5 andrà in onda la nuova serie Made in Italy in cui il celebre attore interpreta Giorgio Armani.

Nonostante le difficoltà fisiche e psicologiche incontrate e che hanno colpito nel profondo l’attore, Raoul Bova oggi è riuscito comunque a rialzarsi iniziando un nuovo cammino verso la rinascita.