Raul Bova e Rocio Morales sono in crisi? Alcune indiscrezioni confermano La splendida coppia Raul Bova e Rocio Morales sembra essere in crisi, la loves story sta subendo un arresto, almeno secondo alcune indiscrezioni.

Raul Bova e Rocio Morales sono in crisi? Alcune indiscrezioni sembrano confermare che la love story tra i due piccioncini stia attraversando un mare in burrasca a causa si ruggini e tensioni interne. Troverà un porto sicuro in cui approdare?

A svelare la crisi tra Raul Bova e Rocio Morales è il settimanale Oggi. Quest’ultimo infatti ha pubblicato alcune foto della coppia con aria scontenta ed impensierita durante una uscita insieme. Raul Bova appare teso e pensieroso mentre la solare Rocio sembra fredda e distante. I due sembrano ai ferri corti e a far da padrone tra i due sembra essere il silenzio.

La distanza tra i due sembra essere figlia di tensioni che vanno avanti da un po’. “La coppia da copertina continua ad avere sempre più difficoltà di interazione e fatica a celare il malcontento reciproco sempre di più” racconta il settimanale Oggi.

Raul Bova e Rocio Morales sono sempre stati una coppia discreta, riservata come ce ne sono poche nel mondo dello spettacolo. Hanno sempre voluto tenersi lontano dai riflettori per vivere in pace il loro amore. Un amore che non ha certo tenuto distanti gossip o polemiche dato che Raul Bova all’epoca del loro incontro (2012) era ancora legato all’ex moglie Chiara Giordano.

Raul Bova e Rocio Morales non sono solo una coppia ma una famiglia. Infatti vivono a Roma assieme alle loro due splendide figlie, Luna e Alma. Rocio è da diverso tempo che attende la proposta di matrimonio da parte di Raul ma sembra che al momento si tratti di qualcosa di ancora lontano, non solo per i vicendevoli impegni ma per la crisi in atto.

A contribuire alla crisi sembra ci sia stata la morte della madre di Raul Bova. L’attore era infatti legatissimo alla madre e pare che la morte della madre lo abbia messo nella condizione di sentire oltre al dolore, vacillare tutte le sue certezze, come il rapporto con Rocio Morales.