I riflettori si accendono su Romina Power e Kabir Bedi. Come tutti ben ricorderanno, da giovani le due superstar interpretarono importanti ruoli sul piccolo schermo: lei una giovanissima e bellissima Marianna e lui un affascinante e intrigante Sandokan.

Una serie che ebbe un successo strepitoso. La storia fece sognare milioni di italiani. Ma non solo: molti fans avrebbero voluto assistere ad un’unione tra la Power e Bedi, anche lontano dai riflettori. Di questo gossip tanto chiacchierato, all’epoca non ci fu né una conferma né tantomeno una smentita da parte dei diretti interessati. Un pettegolezzo, se così vogliamo chiamarlo, che tutt’oggi ancora aleggia nell’aria.

Non molto tempo fa i due sono tornati a parlare di questa storia, ma hanno rilasciato dichiarazioni abbastanza contrastanti. La prima che si è fatta avanti, senza aver paura delle sue parole, fu proprio Romina. Durante un’ospitata da Mara Venier a Domenica In, la Power disse: “Era il mio sogno segreto. Quando ho lavorato con lui speravo in un bacio. Sandokan mi salvava sempre ma non mi baciava mai”.

Per dare manforte a quelle parole, i due decisero di abbracciarsi e baciarsi. Ma subito dopo arrivò un clamoroso dietrofront della stessa Romina, la quale raccontò che quella era stata solo una scenetta messa su per far divertire i telespettatori. E non solo, aggiunse inoltre che le loro bocche in realtà erano state divise da un po’ di tessuto! Ma non sembra essere dello stesso parere l’attore.

Kabir il quale, intervistato da Mara Venier, fece intendere ben altro: “Non voglio dire il contrario di quello che Romina ha detto, perché la rispetto molto, la verità rimane fra noi. Quello che dice Romina va bene”. Sembrerebbe una scelta volontaria, quella di rimanere distante dalle dichiarazioni appena fatte della cantante.