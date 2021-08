Grave lutto in famiglia per Rebecca De Pasquale: è morta infatti la mamma della concorrente del Grande Fratello. Una perdita improvvisa e molto rapida, che nel giro di pochissimo tempo ha portato via un punto di riferimento. A dare il tristissimo annuncio è stata la stessa figlia in un post davvero commovente sui social.

Con un post pubblicato sui social, Rebecca De Pasquale dà il triste annuncio.

Ti ho amato dal primo giorno che mi hai messa al mondo, e ora piango, ma nello stesso tempo mi farò forza e mi ricorderò sempre le tue parole: riguardati non farmi stare col pensiero, mamma bella #bettina guardami da lassù, dammi forza ora di essere forte e di dare forza. Una forte ulcera allo stomaco ti ha portata via come un fulmine. Perdona i miei capricci ti sognerò vero?

Un lutto davvero molto pesante per l’ex concorrente del Grande Fratello 14, che ha dovuto salutare la madre. Attraverso un post su Instagram ha raccontato che la scomparsa della donna è avvenuta in modo molto veloce.

Purtroppo la mamma della concorrente è stata colpita da un’ulcera fulminante che non le ha dato scampo. La donna, nata uomo con il nome di Sabatino ed ex prete, Don Mauro, dopo la scelta di accogliere la vocazione religiosa da adolescente, è veramente distrutta da questo grande dolore.

Rebecca De Pasquale morta la mamma, il ringraziamento sui social

Molti i messaggi di cordoglio e di vicinanza all’ex concorrente del Grande Fratello che tempo fa a Live – Non è la D’Urso aveva raccontato il suo percorso di transizione:

Sono nato Sabatino, ho pensato di voler vivere da don Mauro, ho capito di essere semplicemente Rebecca.

Tutti i follower dell’ex concorrente del Grande Fratello si sono stretti a lei in questo momento di dolore. E lei ha ringraziato tutti quanti per l’affetto dimostrato in un video postato su Instagram nel quale stringe forte la foto della sua mamma.