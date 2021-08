Una lietissima notizia accolta con gioia da tutti i fan del Grande Fratello. Mara Adriani, ex concorrente della decima edizione del reality show più famoso d’Italia, è da poco diventata mamma per la prima volta. Il bimbo si chiama Abramo ed è il frutto dell’amore con l’amatissimo Fabio, compagno di vita di Mara ormai da diversi anni.

Aveva partecipato all’edizione forse più particolare del Grande Fratello, la decima. Per celebrare il decimo anniversario, la casa produttrice del programma aveva deciso di iniziare con qualche settimana di anticipo, rendendo la permanenza dei concorrenti molto più lunga.

Credit: maraadriani – Instagram

Lei era entrata nel cuore di tantissimi telespettatori che l’hanno sostenuta a lungo, anche se a vincere, alla fine, era stato Mario Marin.

In tantissimi avevano potuto seguire e appassionarsi alla storia d’amore vissuta da Mara con l’abruzzese Alberto Baiocco. Amore nato all’interno della casa e proseguito anche dopo la fine della trasmissione, per poi finire qualche tempo dopo.

Mara, uscita dalla casa, ha deciso di non proseguire la sua carriera in televisione. Si è trasferita a Londra ed ha vissuto lì per un periodo, finché la Brexit non l’ha spinta a tornare a Roma. Città nella quale tutt’ora vive e dove ha dato alla luce il suo primo bambino.

L’annuncio di Mara Adriani

A inizio Maggio scorso, Mara Adriani aveva deliziato i suoi follower di Instagram con l’annuncio più dolce che ci possa essere. La 34enne aveva scoperto da qualche settimana di essere incinta e lo aveva urlato al mondo pubblicando una bellissima foto che la ritraeva con il pancino in bella vista.

Ieri, lunedì 2 agosto 2021, è una data che Mara e il suo compagno Fabio non dimenticheranno mai. L’ex gieffina ha infatti dato alla luce il suo primo bambino.

Credit: maraadriani – Instagram

Ad annunciarlo, così come era stato per la scoperta della gravidanza, è arrivata una bellissima foto su Instagram. sta volta il protagonista è proprio il nuovo arrivato che riposa sul suo lettino.

Nella didascalia della foto, Mara ha scritto un semplicissimo “My Sweet Baby“. Tra gli hashtag ha svelato anche qual è il nome scelto per il bimbo, che infatti si chiama Abramo.