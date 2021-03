Record di ascolti per Mara Venier: lo speciale Sanremo 2021 fa volare Domenica In

La Regina degli appuntamenti domenicali in RAI ha fatto ancora record di ascolti: ottimo risultato per Mara Venier con gli ospiti sanremesi

Come di consueto, la Domenica dopo il Festival di Sanremo tutti gli artisti sono ospiti del salotto di Domenica In di Mara Venier. E anche questa volta, l’amata conduttrice ha fatto centro: il programma ha totalizzato un record di ascolti.

Ottimi ascolti per la puntata di ieri pomeriggio che conferma il grande interesse per l’appuntamento sanremese e totalizza il record con la terza parte che raggiunge il 24.8% di share sul pubblico totale, pari a oltre 5 milioni e mezzo di telespettatori.

Un’ottima partenza, nonostante il cambio orario e ben 40 minuti di ritardo, con oltre 3 milioni e mezzo pari al 22.2% di share sul totale.

I dati della 26^ puntata partita alle 16.11: sul pubblico totale ‘domenica in’ totalizza 3 milioni e 534 mila telespettatori con il 22.2% di share (1^ parte), 4 milioni e 278 mila telespettatori con il 24.3% di share (2^ parte), 5 milioni e 521 mila telespettatori con il 24.8% di share (3^ parte).

La media finale di puntata è pari a circa 4 milioni e mezzo di telespettatori per un totale di 23.8& di share. Un inarrestabile successo anche sui social nei quali Domenica In si conferma come lo show più commentato dell’intera giornata.

Un bellissimo show, presenti in studio anche i vincitori della settantunesima edizione del Festival di Sanremo: i Maneskin. Ma anche Fedez e Francesca Michielin, Orietta Berti e tanti personaggi amati dal pubblico.