Regina Camilla, il significato della spilla di diamanti indossata per un evento ufficiale: c’entra Kate Middleton

Durante la cerimonia per dichiarare Douglas città ufficiale tenutasi presso il Douglas Town Hall, la regina Camilla ha indossato una preziosa spilla di diamanti e zaffiri. Il gioiello era stato commissionato dal Principe albero per la regina Vittoria nel 1940. La spilla ha 40 carati e un valore di circa 8 milioni di euro secondo l’esperto Maxwell Stone.

La spilla è uno dei più preziosi pezzi della collezione dei gioielli della corona che la regina Camilla ama sfoggiare durante le cerimonie ufficiali. La scelta dell’oggetto sarebbe da ricondurre ad una dimostrazione di solidarietà della regina nei confronti della principessa Kate. L’anello di fidanzamento di Kate era quello che il principe Carlo aveva regalato a Lady Diana e ricorda molto la spilla indossata da Camilla. Si dice sia stato disegnato proprio prendendo come modello la Prince Albert Brooch.

La regina ha sfoggiato un look blu Royal dimostrando di avere adeguato i suoi outfit al ruolo che ricopre. La vediamo spesso indossare abiti blu molto distinti, con un eleganza sobria e raffinata. Sono lontani i tempi in cui Camilla era spesso criticata per gli abiti e gli accessori che mostrava in pubblico. Inoltre il colore blu trasmette calma e sicurezza.

In un momento in cui la famiglia reale è sotto l’occhio di un ciclone mediatico ci sembra la scelta più appropriata da parte della nuova regina. L’abbigliamento è un ottimo veicolo di trasmissione di modi di essere di come ci sentiamo in un determinato momento. Persone che ricoprono ruoli prestigiosi e di grande visibilità devono essere molto attente ai dettagli e ai abiti che scelgono per comunicare.

Le manifestazione della regina Camilla verso Kate Middlenton non sono mai mancate da parte di Camilla e i regnanti sono molto vicini ai membri della famiglia che in questo momento sono in grande difficoltà tra le condizioni di salute di Kate e il presunto tradimento di William.

Leggi anche Regina Elisabetta, Camilla indossa la spilla della sovrana: ecco il suo significato